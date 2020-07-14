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قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير

قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير

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قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير

قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير
http://almnatiq.net/?p=883950
المناطق_متابعات

حذرت الإمارات، الثلاثاء، مما وصفته بطبول الحرب التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة المضي قدما نحو مدينة سرت.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: “طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة.”

كما أضاف في تغريدة على حسابه على تويتر: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.

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