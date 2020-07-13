أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

المناطق_علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي مساء أمس رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع متناولاً سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني