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أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

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أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 
http://almnatiq.net/?p=883956
المناطق_علي العميري
استقبل  صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي مساء أمس رؤساء المحاكم  والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال  رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع متناولاً سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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