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“الأرصاد”: أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على جازان وطرقها السريعة
http://almnatiq.net/?p=883963
المناطق - جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، و بيش، و صبيا، و فرسان، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً – بمشيئة الله -.

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