نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، و بيش، و صبيا، و فرسان، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً – بمشيئة الله -.
“الأرصاد”: أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على جازان وطرقها السريعة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، و بيش، و صبيا، و فرسان، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
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