“الأرصاد”: أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على جازان وطرقها السريعة

المناطق - جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، و بيش، و صبيا، و فرسان، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً – بمشيئة الله -.