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الدوري الإسباني.. ريال مدريد على بعد 3 نقاط من التتويج بعد تغلبه على غرناطة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد على بعد 3 نقاط من التتويج بعد تغلبه على غرناطة
http://almnatiq.net/?p=883964
المناطق - الرياض

بات ريال مدريد على بعد فوز واحد من تحقيق الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزه التاسع منذ العودة من توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، على مضيفه غرناطة 1-2، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
وافتتح التسجيل عند الدقيقة العاشرة عبر الفرنسي فيرلان مندي، مسجلًا هدفه الأول لهذا الموسم، واللاعب الـ21 الذي يسجل لفريقه في الليغا هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.
ولم ينتظر ريال طويلًا ليضيف الهدف الثاني والتاسع عشر هذا الموسم لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة، إثر هجمة مرتدة سريعة وبتمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش (16)، بينما سجل هدف غرناطة لاعبه داروين مانشيس في الدقيقة (50) من الشوط الثاني.

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