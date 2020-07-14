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الدوري الإيطالي.. انتر ميلان ينتصر على تورينو ويصبح في الترتيب الثاني

الدوري الإيطالي.. انتر ميلان ينتصر على تورينو ويصبح في الترتيب الثاني
http://almnatiq.net/?p=883965
المناطق - الرياض

تغلب فريق انتر ميلان على ضيفه تورينو بنتيجة 3-1، في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل أهداف الفريق لاعبه الإنجليزي آشلي يونغ في الدقيقة (49)، ليضيف قلب الدفاع الأوروغواني دييغو غودين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (52)، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة (61) .
وافتتح الفريق الضيف أهداف المباراة عند الدقيقة (17) عن طريق هدافه أندريا بيلوتي.
ونجح الانتر في أن يصبح ثاني الترتيب في الدوري، مستغلًا خسارة لاتسيو أمام ساسوولو 1-2، وتعادل أتالانتا ضد مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب، في المرحلة ذاتها

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