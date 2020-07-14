‏‫مراكز متقدمة لتعليم عسير في أولمبياد العلوم والرياضيات

المناطق - عسير

حقق الطالبات جود القحطاني ، وجوان الشهري ، ورسن الغامدي ، وليندا الطفاح ، وهدى الصالحي ، ودينا بن ملحة ، ومريم عسيري ، وآلاء عوضة ، ودانة دهم، ويارا سفر ؛ من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة للعام الجاري.

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزات ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدارس ، وإدارة نشاط الطالبات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.