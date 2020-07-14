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تدخلها حيز الخدمة الشهر المقبل ويستفيد منها أكثر من 43 ألف نسمة...

المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في مدينة الرياض بأكثر من 200 مليون ريال

المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في مدينة الرياض بأكثر من 200 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=884001
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية عن انتهائها من تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا ودخولها حيز التشغيل مطلع الشهر المقبل من العام الجاري في مدينة الرياض، بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال.

يأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة أكثر من 43 ألف مستفيد، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة سلفًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكدت الشركة أن تنفيذها لحزمة هذه المشاريع بهدف الرقي بمستوى الخدمات المائية والبيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، واتساع رقعة تغطية خدماتها المقدمة للمواطن والمقيم.

وأوضحت أن هذه المشروعات المنجزة تضمنت تنفيذ خطوط وشبكات وتوصيلات للمياه والصرف الصحي بإجمالي أطوال بلغت 178 كيلومترًا طوليًا، جاء نصيب المياه منها بعدد 7 مشاريع بطول 30 كيلومترًا طوليًا، وعدد 7 مشاريع للصرف الصحي بطول 148 كيلومترًا طوليًا، مؤكدة أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر في تعزيز ورفع القدرة التشغيلية لمنظومة خدمات المياه والخدمات البيئية في مدينة الرياض.

وبينت الشركة أن الأحياء المستفيدة من هذه المشاريع هي: أجزاء من احياء العزيزية والدار البيضاء والربوة والروابي، وأجزاء من أحياء المونسية والندوة والخزامى والبديعة والنزهة والشهداء والروضة والسلي والمناخ والجزيرة والازدهار وجامعة الملك سعود والسويدي والمصانع والعريجاء، وأجزاء من الغنامية والحائر، مؤكدة أن عقدي تنفيذ شبكة صرف صحي بجزء من حي الخزامى وتنفيذ خطوط رئيسية غرب طريق صلبوخ تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني.

وتواصل الشركة بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية لمواكبة مؤشرات أدائها، وضمان تنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة بجودة عالية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي.

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