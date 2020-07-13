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أمير منطقة مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المُعّين حديثًا

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أمير منطقة مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المُعّين حديثًا

أمير منطقة مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المُعّين حديثًا
http://almnatiq.net/?p=884004
المناطق - جدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن وجود أفرع للجامعات في كافة محافظات المنطقة أسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى أبناء هذه المحافظات، لافتاً سموه إلى أن ذلك كان أحد أهم مخرجات استراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان.
ونوه الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً الدكتور يوسف عسيري، إلى ضرورة أن تخرج الجامعات إلى ما وراء أسوارها، وأن يكون لها دورها في المجتمع، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات فيها وصولاً لتمكينها من المشاركة في وضع خطط تطوير محافظات المنطقة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتنمية المجتمعات المحلية.
وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، فيما عبّر الدكتور عسيري عن شكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم واللامحدود للجامعة وبرامجها.
ثمّ قدّم الدكتور عسيري لسموه شرحاً عن خطط الجامعة والتي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي كذلك خطتها للقبول للعام الأكاديمي المقبل.

 

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