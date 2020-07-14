جامعة الجوف تنظم برنامجاً تعريفياً عن بُعد للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ

تنظم جامعة الجوف ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، البرنامج التعريفي بالقبول الجامعي، للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام 1442هـ عن بُعد ابتداءً من غدٍ الثلاثاء 23 /11/1441هـ وحتى يوم الخميس 25/11/1441هـ، وذلك عبر تطبيق zoom في تمام الساعة 10 صباحاً.

ودعت عمادة القبول والتسجيل، خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم لحضور البرنامج التعريفي، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلبة بالجامعة والتخصصات المتاحة لهم، وتقديم شرح مفصل عن آلية القبول الجامعي وترشيح المتقدمين وإعلان النتائج، وكذلك تقديم شرح عن طبيعة الدراسة الجامعية والأنظمة الأكاديمية، بالإضافة إلى

استقبال استفساراتهم والرد عليها.

كما دعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، الراغبين الاستفادة من البرنامج التعريفي إلى التسجيل من الرابط التالي: http://dar.ju.edu.sa/reg.aspx