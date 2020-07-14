احدث الأخبار

رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية
أبرز المواد
 معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية
منطقة عسير
 قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 أمير منطقة تبوك يدشن مركز الفحص الموسع ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة
منطقة تبوك
 اتفاقية بين جمعية هدية وجامعة أم القرى لتعزيز الأعمال التطوعية والإغاثية
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يقر خطة تنمية السياحة بمحافظة بدر الجنوب
منطقة نجران
 جامعة الجوف تنظم برنامجاً تعريفياً عن بُعد للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ
منطقة الجوف
 برعاية الاتحاد الأوروبي .. الشعوب غير الفارسية في إيران تناقش أوضاع حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المُعّين حديثًا
منطقة مكة المكرمة
 المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في مدينة الرياض بأكثر من 200 مليون ريال
منطقة الرياض
 الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تبحث الحلول الشرعية لشراء محافظ التمويل الإسلامي العقاري
أبرز المواد
رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية

رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية

أبرز المواد
معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية

معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية

أبرز المواد
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية

منطقة عسير
قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد

قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد

منطقة عسير

شهدها مدير الجامعة لتحقيق رؤية وطن ..

اتفاقية بين جمعية هدية وجامعة أم القرى لتعزيز الأعمال التطوعية والإغاثية

اتفاقية بين جمعية هدية وجامعة أم القرى لتعزيز الأعمال التطوعية والإغاثية
http://almnatiq.net/?p=884018
مكة - عادل الزهراني

وقعت جمعية هدية صباح اليوم اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة أم القرى ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر ؛ لتعزيز أواصر التعاون في مجالات الأعمال التطوعية وبرامج الإغاثة التي تستهدف خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وخدمة أهالي مكة المكرمة.
وشهد توقيع الاتفاقية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل فيما مثل جمعية هدية في التوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف الدكتور يوسف بن عبدالله الباحوث، ومثل جامعة أم القرى وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع المكلف الأستاذ الدكتور فريد بن علي الغامدي ؛ وستكون هذه الاتفاقية التي مدتها ٣ سنوات نواة لعدة مشاريع وبرامج تطوعية مجتمعية للإسهام في رفع كفاءة المتطوعين وأعدادهم بما يتوافق مع رؤية 2030 .
من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف الباحوث عن سعادته بهذا التعاون البناء بين الجمعية والصرح التعليمي الشامخ جامعة أم القرى وقال: ” إن هذه الشراكة تسعى إلى  تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في التطوع والوصول إلى مليون متطوع في 2030، بالإضافة إلى الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والأسر المتعففة بمكة المكرمة، والمشاركة في تقديم البرامج الإغاثية والتوعوية إضافة إلى ابتكار وتخطيط برامج جديدة وإبداعية لمساعدة الأسر المتضررة من الحجر الوقائي إثر جائحة كورونا”.
وبين “الباحوث”: ” أن عمل الجمعية في أحياء مكة المكرمة أسهم في ابتكار العديد من المبادرات والخدمات التي غطت بعض احتياجات الأسر المتضررة في الفترة الماضية، ووصل عدد الأسر المستفيدة لأكثر “85” ألف أسرة وأكثر من “600” ألف مستفيد، كما أن وجودها في الميدان كان لقياس الحاجة الماسة إلى توفير المتطوعين والمتطوعات المدربين والمحترفين في طرق التعامل في الجوانب الانسانية لدراسة حالات الأسر مساعدتهم بتقديم الخدمات والإعانات لهم”.

روابط ذات صلة

أمير منطقة مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المُعّين حديثًا

أمير منطقة مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المُعّين حديثًا
جامعة أم القرى تفتح باب القبول للعام الجامعي الجديد

جامعة أم القرى تفتح باب القبول للعام الجامعي الجديد
الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*