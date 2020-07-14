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قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد

منطقة عسير

قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد

قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=884027
المناطق - أبها

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح بن زابن القحطاني أن قرارات التعيين والتكليف لأعضاء هيئة التدريس والموظفين شملت:

تمديد تكليف الدكتور مرزن عوضة الشهراني وكيلًا لجامعة الملك خالد للتطوير والجودة.

تعيين الدكتور علي جابر العلياني عميدًا لعمادة الموارد البشرية بالجامعة.

تعيين الدكتورة نورة حسين بانافع عميدة لكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير.

تمديد تكليف الأستاذ الدكتور عمر سعيد آل مشيط أمينًا عامًّا لأوقاف الجامعة.

تكليف الدكتور متعب عبده خبراني مشرفًا على إدارة التعاون الدولي.

تكليف الدكتور عبدالله مبارك الشهراني وكيلًا لكلية التمريض بخميس مشيط للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تكليف الدكتور يحيى محمد آل حنش وكيلا لكلية الشريعة وأصول الدين للتطوير والجودة.

تمديد تعيين الدكتورة عائشة عبدالله آل رائزة وكيلة لعمادة الدراسات العليا – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة صالحة أحمد عسيري وكيلة للخدمات الطلابية والأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب.

تكليف الدكتورة عبير محفوظ آل مداوي وكيلة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة سارة هاني أبوغزالة وكيلة لكلية علوم الحاسب الآلي – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة داليا أحمد المغاسلة وكيلة لكلية الصيدلة – شطر الطالبات.

تكليف الدكتور صالح مشرف الشهري مساعدًا للمشرف العام على منصة kkux  بالجامعة.

تكليف الدكتور عبدالله عبدالمحسن الشهري مديرًا تنفيذيًّا مشاركًا للخدمات الطبية المساندة بالمدينة الطبية.

تكليف الدكتور صالح محمد القحطاني مديرًا تنفيذيًّا مشاركًا للشؤون الطبية بالمدينة الطبية.

تمديد تكليف الدكتور عبدالله مصلح الشهراني مشرفًا على المهارات السريرية بكلية الطب.

تكليف الدكتور خالد امحمد آل صيود رئيسًا لقسم العقاقير بكلية الصيدلة.

تكليف الدكتورة منى عبدالعزيز المناسف مشرفة على قسم الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة – شطر الطالبات.

تكليف الأستاذ علي عبدالله آل جهاش مديرًا تنفيذيًّا لصندوق الطلاب.

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