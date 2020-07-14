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توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية

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منطقة عسير

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية
http://almnatiq.net/?p=884030
المناطق - أبها

وقعت جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية اتفاقية تعاون في عدد من المجالات وذلك في حفل افتتاح كلية البترجي الطبية بعسير مساء أمس الاثنين والذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

وقد شهد توقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة عسير المكلف الأستاذ محمد بن لبدة ووقع الاتفاقية عن جامعة الملك خالد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم وعن كلية البترجي الطبية عميد الكلية الدكتور طارق بن سليم الحربي، وحضر التوقيع وكيل جامعة الملك خالد للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني.

وتضمنت مجالات التعاون في الاتفاقية التعاون في مجال البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في ذلك والتعاون في مجال برامج التدريب المشتركة بين الطرفين فيما يخدم الجودة والعملية التعليمية وتبادل الخبرات في مجال الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي والتعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة والتعاون في دعم الأبحاث العلمية والميدانية والاستفادة من المرافق لدى الطرفين.

يذكر أن توقيع الاتفاقية تم بحضور عدد من عمداء وعميدات الكليات الطبية بجامعة الملك خالد وهم عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط الدكتور عبد الله السبعاني وعميدة كلية التمريض بأبها الدكتورة عايدة سند القرني وعميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير الدكتورة نورة بانافع.

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