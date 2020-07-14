احدث الأخبار

رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية
أبرز المواد
 معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية
منطقة عسير
 قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 أمير منطقة تبوك يدشن مركز الفحص الموسع ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة
منطقة تبوك
 اتفاقية بين جمعية هدية وجامعة أم القرى لتعزيز الأعمال التطوعية والإغاثية
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يقر خطة تنمية السياحة بمحافظة بدر الجنوب
منطقة نجران
 جامعة الجوف تنظم برنامجاً تعريفياً عن بُعد للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ
منطقة الجوف
 برعاية الاتحاد الأوروبي .. الشعوب غير الفارسية في إيران تناقش أوضاع حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المُعّين حديثًا
منطقة مكة المكرمة
 المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في مدينة الرياض بأكثر من 200 مليون ريال
منطقة الرياض
 الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تبحث الحلول الشرعية لشراء محافظ التمويل الإسلامي العقاري
أبرز المواد
رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية

رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية

أبرز المواد
معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية

معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية

أبرز المواد
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية

منطقة عسير
قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد

قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد

منطقة عسير

معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية

معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية
http://almnatiq.net/?p=884033
المناطق - واس

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل للتدريب في البرنامج المتعدد التخصصات في صناعة الخطوط الحديدية، ويستمر عامين، وينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”.
وأتاح المعهد التسجيل ابتداءً من الثلاثاء 14 يوليو 2020م ويستمر حتى الاثنين 27 يوليو 2020م ، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.srp.edu.sa.
وأوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن هذا البرنامج التدريبي النوعي يشمل 6 تخصصات هي: (قيادة القطارات، وصيانة المحركات، وصيانة السكك الحديدية، ومراقبة العمليات المتنقلة، ومراقبة التشغيل، وكذلك صيانة الإشارات والاتصالات), ويبدأ فعليا بمقر المعهد بمدينة بريدة مطلع العام الدراسي القادم في سبتمبر 2020 , مبيناً أن مدة البرنامج عامان ( ونصف )، منها (عامان) في مقر المعهد و 6 أشهر تدريب عملي في مواقع العمل بشركة “سار”.
وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال شهريا خلال السنة الأولى، و 3 آلاف شهريا للسنة الثانية، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب.
وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، أوضح الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80% ، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عامًا، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
وقدم المهندس الصقير شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، معبرا عن القيمة الكبيرة لهذه الشراكة الناجحة، ومؤكدًا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

روابط ذات صلة

رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية

رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية
برعاية الاتحاد الأوروبي .. الشعوب غير الفارسية في إيران تناقش أوضاع حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا

برعاية الاتحاد الأوروبي .. الشعوب غير الفارسية في إيران تناقش أوضاع حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا
المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في مدينة الرياض بأكثر من 200 مليون ريال

المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في مدينة الرياض بأكثر من 200 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*