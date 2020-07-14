رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية

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نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية أمس، لقاءً عن بُعد استضافت خلاله رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، في لقاء تناول آثار جائحة كورونا والفرص والتحديات في قطاع الطاقة ودور قطاع المقاولات والتصنيع والتوريد والمشتريات إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الخاص.

وأكد المهندس الناصر، خلال اللقاء الذي أداره رئيس مجلس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن تطور علاقة أرامكو السعودية بالقطاع الخاص جاء منذ بدايات الشركة، وأصبحت ممنهجة وأكثر شمولًا وترتكز بصورة واضحة على برنامج “اكتفاء”، مؤكدًا أن نجاح هذا البرنامج كان سببًا في نجاح أرامكو السعودية -بالشراكة مع القطاع الخاص- في توطين الأعمال وخلق فرص وظيفية وتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن برنامج اكتفاء أثبت جدواه خلال فترة الجائحة، التي تسببت في تأثر سلاسل الإمداد العالمي، مبيناً أن أرامكو قامت بزيادة حافز تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في معادلة اكتفاء بمقدار خمسة أضعاف، وسيضيف هذا الحافز رغبة لدى الشركات الكبرى في زيادة الفرص المتاحة في سلاسل إمدادها وتأهيل الشركات الصغيرة للمشاركة، ومن خلال ذلك سيدعم برنامج اكتفاء مبادرة غرفة الشرقية “تجسير”.

وأكد الناصر أن أرامكو السعودية تحرص دائمًا على أن يكون موقفها نابع من مسؤولياتها التي توازن بين الأهداف التجارية والإستراتيجية والمسؤوليات الوطنية، مضيفًا “بأننا متفائلون بأن الأسوأ في هذه الجائحة قد أصبح خلفنا، وأن أرامكو تعرضت في الأزمة لتحديات كبيرة، ولكن بحمد الله كانت جاهزيتنا عالية للتعامل مع الجائحة، لأن التعامل مع الأوبئة جزء من برنامج إدارة المخاطر في الشركة، وكانت الأوبئة إحدى المخاطر الفرعية المصنفة ضمن الحوادث غير الصناعية، ولكن بعد الجائحة تم إعادة تصنيفها إلى واحدة من المخاطر الرئيسة”.

وقال المهندس الناصر: “إن التحولات الرقمية لها شأو متزايد في صياغة بيئة الأعمال الحالية والمستقبلية وتحقيق المزيد من الابتكارات والفرص، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية أسست دائرة أعمال يقودها مسؤول تنفيذي بمستوى نائب رئيس لتحديد فرص التحولات الرقمية لدى أرامكو، وتسريع وتيرة تنفيذها بما يزيد من ربحية الشركة، ويعزز الموثوقية والكفاءة التشغيلية، مبيناً في الوقت نفسه أن الجائحة أثبتت جدوى الاستثمار في التحولات الرقمية، وأن ذلك يتطلب أن تكون قدرات الموردين والمقاولين والشركاء التجاريين على درجة عالية من الحصانة، لذلك أصبح استيفاء متطلبات الأمن السيبراني شرطًا في تأهيل القطاع الخاص واستمراريته مع أرامكو”.

واستعرض رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المشاريع الارتكازية التي منها مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” التي يتم إنشاؤها شرق محافظة بقيق، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، مشيراً إلى أن جهود أرامكو في هذه المشاريع تهدف لتمكين نهضة صناعية تُسهم في بناء منظومة المحتوى المحلي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إستراتيجي للصناعات في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وفيما يتعلق بتحدي التغير المناخي وتأثيره على مستقبل صناعة النفط، أشار الناصر إلى أن أرامكو تضع التحدي المناخي في صدارة أولوياتها حيث تُعد الأقل عالميًا بين الشركات الأخرى في مستوى الانبعاثات، وذلك بحسب دراسات أطراف مستقلة وأن الشركة تسعى للريادة في خفض انبعاثات التغير المناخي عبر تطوير وتطبيق التقنيات والابتكارات.

كما عدد المهندس الناصر عدة مجالات للحلول التقنية التي تركز عليها الشركة وتشمل العمل من خلال مراكز الأبحاث والتطوير التابعة لأرامكو في ديترويت وباريس مع شركات تصنيع السيارات لتطوير الجيل الجديد من محركات السيارات ذات الكفاءة العالية والانبعاثات المنخفضة وتطوير أنوع وقود المستقبل الذي يتسم بأنه أقل في مستوى الانبعاثات، كما تشمل تطوير وتطبيق تقنيات فصل وتخزين الكربون وكذلك تحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد صالحة ذات مردود تجاري.

وبين المهندس الناصر أن التحولات الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ستساعد على إنتاج نفطٍ أكثر نظافة من الناحية البيئية، مشيراً في الوقت نفسه إلى اهتمام أرامكو السعودية بمفهوم التحول للاقتصاد الدائري والذي يتم من خلاله الحدّ من ثاني أكسيد الكربون، وإعادة تدويره وإزالته، مؤكدًا أن النفط سيظل يلعب دورًا كبيرًا في مزيج الطاقة العالمي، رغم صعود تقنيات مثل السيارات الكهربائية.

بدوره، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي:إن نجاح المقاولين هو نجاحٌ لأرامكو السعودية، مشيراً إلى أن برنامج اكتفاء جاء نتيجة للعمل المشترك لسنوات طويلة.

وأضاف السعدي أن المشاريع الارتكازية مثل مدينة الملك سلمان للطاقة ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، تأتي لتؤسس البنية التحتية للكثير من الصناعات في المنطقة، حيث ستحتضن مدينة الملك سلمان للطاقة الصناعات الثقيلة والخفيفة لدعم صناعة الطاقة، مضيفاً أن الشركة بصدد إنشاء مجمع للصناعات الرقمية والصناعات غير المعدنية، الذي من شأنه أن يجذب شركات كبيرة للمنطقة ويفتح مجال للمؤسسات المتوسطة والصغيرة لخدمة ودعم هذه الصناعات، مضيفاً أن مجمع الملك سلمان يُعد من المجمعات الأكبر في المنطقة وجميع المستثمرين هم من الشركات العالمية التي لها باع طويل في الصناعات البحرية والخدمات المتعلقة بها.

وأفاد إلى البدء بتشغيل الشركة العالمية للصناعات البحرية التي بدأت في عدد من المشاريع مع المستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على أول ناقلة من شركة بحري وهي ضمن عدة ناقلات ستُبنى في المجمع، مؤكدًا أن صناعة السفن والحفارات تجذب كثير من الصناعات المساندة الصغيرة والمتوسطة وتخلق آفاقًا من الفرص للمصنعين في المنطقة ليكون لهم دور في تحفيز الصناعة في المملكة.

وأكد السعدي أن أرامكو السعودية سارعت في اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الفورية بهدف الحد من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد في مجالات عدة، منها التسهيلات الاقتصادية وإعادة جدولة بعض المشاريع، وإعادة هيكلة بعض الخصومات على المقاولين، وفي مراحل تصل إلى التسوية الكاملة مع المقاولين الرئيسيين بسبب تخفيف الضغوط على مقاولي الباطن، منوهاً بتطبيق نظام متابعة وإنفاذ المدفوعات مع المقاولين الرئيسيين للتأكد من أن الدفعات تصل لمقاولي الباطن، وتم تعديل بعض بنود العقود للسماح باستخدام الضمانات البنكية بدل الضمانات المالية وكذلك تخفيض الضمانات البنكية بحسب نسبة تنفيذ المشاريع.

وكشف السعدي أن عملية التأهيل المسبق للمقاولين والمورّدين هي إجراء جوهري لضمان توفير مجموعة كافية ومناسبة من المقاولين والمورّدين الذين يتمتعون بالخبرات والأداء المتميّز، من أجل تلبية احتياجات الشركة من المشتريات، وعادة ما تتسم أعمال أرامكو بقدرٍ كبيرٍ من الحساسية والتعقيد، وهذا يتطلب أهمية إجراء عملية تأهيل مسبق شامل للمقاول، بهدف ضمان تأدية الأعمال بجودة وموثوقية وسلامة عالية، تشمل عملية التأهيل مجموعة من العناصر المهمة لدى المقاولين والموردين مثل الخبرة، والموارد البشرية، وتقييم المركز المالي، وتقييم القدرة الفنية، والتقييم التجاري.

من جهته، أشار نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية محمد الشمري، إلى أن أرامكو السعودية جهّزت مراكز اتصال موحّدة ومنصات رقمية على مستوى عالٍ تسهم بتقوية التواصل بين القطاع الخاص والشركة وخاصة في الحالات الاستثنائية.

وقال الشمري: “إن أرامكو السعودية أطلقت مبادرة ترمي إلى تحقيق تحسين مستمر على إجراءات اختيار المقاولين والمورّدين والتأهيل المسبق، وذلك عن طريق الاستفادة من التحوّل الرقمي، وتوفير بوابة إلكترونية واحدة من خلال نظام (ساب أريبا) لتحقيق التأهيل المسبق للمقاولين لجميع الخدمات، منوهاً بشروع تطبيق تحسينات على بعض الخدمات التي ستدخل حيّز التنفيذ الكامل في عام 2021م، ما سيؤدي بالتالي إلى تقليص وقت التأهيل المسبق”.