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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء غرفة القصيم ويتسلم التقرير السنوي

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء غرفة القصيم ويتسلم التقرير السنوي

منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء غرفة القصيم ويتسلم التقرير السنوي

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء غرفة القصيم ويتسلم التقرير السنوي
http://almnatiq.net/?p=884039
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبدالعزيز الحميد , يرافقه أعضاء مجلس الإدارة , وأمين الغرفة عبدالكريم الحنايا , للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لها لعام 2019.

 

وأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بفعاليات ومناشط الغرفة وتوجهاتها نحو التطوير والتحديث بما يتواكب والطموحات والتطلعات المنشودة خدمةً لقطاع المال والأعمال بالمنطقة ، لافتاً إلى أن غرفة المنطقة تملك طموحات مستقبلية تمكن المنتسب من الاستفادة منها والاعتماد عليها مستقبلاً ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

 

واستمع سموه بعد ذلك من قبل أمين اللجنة عبدالكريم الحنايا أبرز الإنجازات التي قدمتها الغرفة , والمشتملة على تدشين البوابة الالكترونية وأن غرفة القصيم هي أول غرفة على مستوى المملكة ترتبط مع نظام “أبشر” من خلال البوابة الالكترونية , وتفعيل إدارة اللجان القطاعية , وتقديم عدد من الخطوات في التطوير والتنظيم الإداري الشامل , واعتماد اللوائح التنظيمية وتجاوز العجز في الميزانية وعدد من المبادرات الاقتصادية والمجتمعية , مشيراً لسموه على أن الغرفة قامت بتنفيذ العديد من الأعمال في التحول التقني والالكتروني , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم.

 

ونوه سمو أمير القصيم بما تحظى به الغرف التجارية من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ ، مؤكداً على دور الغرف التجارية في تطوير قطاع الأعمال وتنمية المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030، مثمناً سموه ما يقوم به رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة وكافة أعضاء المجلس ومنسوبيها من عمل مؤسسي محكم وجهود وطنية غير مستغربة منهم , مشيراً سموه على أهمية التنسيق ووحدة الكلمة وتغليب المصلحة العليا لكافة المهام الموكلة للجميع , مؤكداً على أن ثقته بغرفة القصيم لا حدود لها بوجود هذه الدماء الجديدة المتألقة بإذن الله تعالى , مقدماً شكره وتقديره لكافة منسوبي غرفة القصيم على ما يبذلونه من جهود ملموسة لخدمة المستفيدين ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

وفي ختام اللقاء تسلم سموه التقرير الختامي لأعمال غرفة القصيم لعام 2019م.

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