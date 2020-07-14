احدث الأخبار

وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية بهدف تطوير التشريعات البلدية
أبرز المواد
 هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة نفذت 6 مبادرات للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد
منطقة المدينة المنورة
 أمير الشرقية يؤكد : وضع الخطط الاستباقية لعودة الحركة في المنافذ عند صدور الأوامر الكريمة
المنطقة الشرقية
 وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على نظام البيئة الذي يهدف إلى حمايتها وتنميتها واستدامتها
منطقة الرياض
 شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت النصب عبر الرسائل النصية، وسرقة الحسابات البنكية
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء غرفة القصيم ويتسلم التقرير السنوي
منطقة القصيم
 رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية
أبرز المواد
 معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية
منطقة عسير
 قرارات تعيين وتكليف إدارية بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 أمير منطقة تبوك يدشن مركز الفحص الموسع ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة
منطقة تبوك
 اتفاقية بين جمعية هدية وجامعة أم القرى لتعزيز الأعمال التطوعية والإغاثية
منطقة مكة المكرمة
وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية بهدف تطوير التشريعات البلدية

وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية بهدف تطوير التشريعات البلدية

أبرز المواد
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة نفذت 6 مبادرات للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة نفذت 6 مبادرات للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

منطقة المدينة المنورة
أمير الشرقية يؤكد : وضع الخطط الاستباقية لعودة الحركة في المنافذ عند صدور الأوامر الكريمة

أمير الشرقية يؤكد : وضع الخطط الاستباقية لعودة الحركة في المنافذ عند صدور الأوامر الكريمة

المنطقة الشرقية
وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على نظام البيئة الذي يهدف إلى حمايتها وتنميتها واستدامتها

وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على نظام البيئة الذي يهدف إلى حمايتها وتنميتها واستدامتها

منطقة الرياض

وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية بهدف تطوير التشريعات البلدية

وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية بهدف تطوير التشريعات البلدية
http://almnatiq.net/?p=884059
المناطق - واس

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية الداعمة للقرار في منظومة الوزارة ، والهادفة لتطوير القطاع وترقية أدائه بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويدعم التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات التطويرية التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع لا سيما رقمنة الأداء وتطوير النمط الإداري البلدي وفق خطط ودراسة متعمقة تتطابق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تجويد القرارات وتعزيز الموثوقية واستدامة هذه الدراسات والاستفادة منها في قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وانعكاساتها على القطاع البلدي.
وبينت أن عملية دعم القرار ستتم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى (ما قبل تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) وهي المرحلة الإعدادية لطرح مقترح الدراسة التي يتم تنفيذها، توضيح أهداف ومخرجات الدراسة من قبل الوحدة الإدارية المالكة والمنفذة، وتحديد مدى ارتباط الدراسة بإستراتيجية القطاع البلدي، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي المتوقع من الدراسة، والتنسيق التكاملي ببن الجهات المختلفة داخل القطاع البلدي، كما تشمل المرحلة الثانية (بعد تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) آلية تفعيل دعم اتخاذ القرار بناءً على البراهين الداعمة للسياسات والتوصيات المقترحة من الدراسة المنفذة، وتشمل المرحلة الثالثة (بعد إصدار القرار) متابعة فاعلية اتخاذ القرار وتبني السياسات المقترحة الناتجة من الدراسة، إلى جانب توثيق التجارب المحلية أو الدولية التي اسُتفيد منها عند إعداد الدراسة، وتحديد الأنظمة واللوائح المتأثرة بتبني القرار، بالإضافة إلى تحليل ونمذجة الآثار الناتجة من اتخاذ القرار على تطوير القطاع البلدي، وآليات التعامل مع المخاطر المتوقعة، وتحليل الآثار المالية والتنظيمية المرتبطة، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن اتخاذ القرار ، كما تشمل متطلبات هذه المرحلة القيام باستطلاع جهات الاختصاص ذات العلاقة بالقرار في مراحلة المختلفة.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي قامت بها الوزارة ومن ضمنها إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار الذي أسس قبل 3 أشهر بهدف تنظيم العمل البلدي وتعزيز الابتكار في البيانات، وبناء الإحصاءات وإصدار المؤشرات الحضرية وإعداد الدراسات لدعم صناعة القرار في تحقيق الاستدامة الحضرية، كما حددت الوزارة وضمن رؤيتها التطويرية؛ أدوار ومسؤوليات الوحدات الإدارية المختلفة، بما في ذلك مكتب تحقيق الرؤية أو الوحدة الإدارية مُنفذة الدراسة، والإدارة العامة للشؤون القانونية ، واللجان ذات العلاقة بالمشروعات مع إشراف فني على عملية دعم القرار من مركز البيانات البلدية ودعم القرار.

روابط ذات صلة

رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية

رئيس أرامكو يؤكد أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص ممنهج وأكثر شمولية
معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية

معهد سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار” بستة تخصصات نوعية
برعاية الاتحاد الأوروبي .. الشعوب غير الفارسية في إيران تناقش أوضاع حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا

برعاية الاتحاد الأوروبي .. الشعوب غير الفارسية في إيران تناقش أوضاع حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*