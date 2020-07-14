أمير منطقة تبوك يواسي في وفاة الشيخ نهار بن رحيل الخمعلي العنزي

المناطق-تبوك- فايز السميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أسرة الشيخ نهار بن رحيل الخمعلي العنزي . بوفاة الشيخ نهار رحمه الله

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب أبناء الشيخ نهار الخمعلي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.