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مصر.. حريق ضخم في طريق القاهرة – الإسماعيلية يلتهم السيارات “فيديو”

مصر.. حريق ضخم في طريق القاهرة – الإسماعيلية يلتهم السيارات “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=884085
المناطق - الرياض

شب حريق ضخم على طريق القاهرة والإسماعيلية، شرقي العاصمة المصرية، من جراء كسر بخط البترول الخام “شقير – مسطرد”,

و أدى كسر خط البترول، إلى حدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، مما أدي إلى اشتعال الخام المتسرب.

وكشفت مصادر طبية عن وقوع إصابات وخسائر في عدد من السيارات، التي تصادف مرورها على الطريق.

وقد توجه وزير البترول، طارق الملا، لموقع الحادث، فيما تتواصل عمليات السيطرة على الحريق​.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن طريق مصر الاسماعيلية بسبب الزحام، وأغلقت كل الطريق المؤدية للمكان.

فيما أعلن مصدر طبي إصابة 8 حتى الآن، وجار حصر الخسائر ومعرفة عدد المصابين، والكشف عن ما كان هناك حالات وفاة.

وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.

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