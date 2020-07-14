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أكثر من “250” حملة وقائية في فروع الموارد والتنمية بالرياض

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أكثر من “250” حملة وقائية في فروع الموارد والتنمية بالرياض

أكثر من “250” حملة وقائية في فروع الموارد والتنمية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=884097
المناطق - الرياض

بلغ عدد الحملات والمبادرات الوقائية التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والمكاتب والدور والمراكز التابعة له منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية التي اقرتها الدولة للوقاية من فايروس كورونا المستجد أكثر من “250” حملة ومبادرة بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير اليومي المعتادة .

وشملت هذه الحملات والمبادرات تعقيم وتطهير جميع ارجاء المباني بما فيها من مكاتب ومرافق وساحات خارجية وتعقيم الأجهزة المكتبية والطبية والكهربائية بواسطة افضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري مع استخدام المطهرات الآمنة صحياً ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار الفايروس بالإضافة إلى توزيع ادوات المستلزمات الوقائية على جميع المستهدفين منها.

وقال مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن جميع هذه الحملات والمبادرات مستمرة وتتم وفق آلية مجدولة ومنظمة لتتناسب مع ظروف كافة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة والكادر الوظيفي العامل معهم تنفيذاً لتوجيهات الدولة حفظها الله بتوفير اعلى مستويات الحماية والسلامة لكافة أفراد المجتمع .

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