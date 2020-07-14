مبولحي ينتظم في التدريبات.. والاتفاق يستضيف الخليج في ثاني ودياته

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انتظم الجزائري حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رايس مبولحي في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بالدمام بعد قدومه من بلاده.

وكان الاتفاق بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي قد أنهى تحضيراته لاستضافة نظيره الخليج مساء يوم غدٍ الأربعاء في ثاني مبارياته الودية ضمن تحضيراته لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم ‪2019/2020

حيث اشتمل التدريب القصير على تمارين وقائية ثم تركز على الجانب الفني، حيث طبق لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

من جهة ثانية اكتملت جاهزية لاعب وسط الفريق الاتفاق حامد الغامدي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تجاوزه الاختبارات الطبية واللياقية.

