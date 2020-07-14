بلدية القطيف تواصل أعمال سفلتة الطرق وتخطيط الشوارع

المناطق - فتحيه عبدالله

تواصل بلدية محافظة القطيف أعمال سفلتة شوارع في بلدة العوامية، والطريق الرابط بين جزيرة دارين وكورنيش المحيسنيات، كما بدأت بتخطيط الشوارع الرئيسية وطلاء الأرصفة والمطبات في حزم أم الساهك والأوجام، وذلك في إطار جهود البلدية للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية بدأت سفلتة شوارع الجزء الشرقي لحي الثريا في بلدة العوامية بإجمالي أطوال ٩٦٠ متر وبمساحة ٨٢٠٠ متر مربع، كما تواصل أعمال الطريق الرابط بين جزيرة دارين وكورنيش المحيسنيات بطول ٩٥٠م، وعرض ٦٠م، حيث بلغت نسبة الانجاز ٩٥% من كافة الأعمال، مؤكدا أن المشاريع التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة.

وفي موضوع متصل قال الحسيني أن البلدية بدأت بأعمال تخطيط الشوارع الرئيسية وطلاء الأرصفة والمطبات الصناعية وخطوط المشاة في حزم أم الساهك والأوجام، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، وللحفاظ على السلامة المرورية.