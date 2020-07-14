احدث الأخبار

هكذا يستفيد العلماء من تجربة الإيدز في تطوير لقاح كورونا
أبرز المواد
 مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاما
أبرز المواد
 التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة (مأرب)
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية: القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية
المنطقة الشرقية
 المملكة تدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار ضد الروهينجا
أبرز المواد
 بلدية القطيف تواصل أعمال سفلتة الطرق وتخطيط الشوارع
المنطقة الشرقية
 مبولحي ينتظم في التدريبات.. والاتفاق يستضيف الخليج في ثاني ودياته
الرياضة
 أفضل مشروب يمكن تضمينه في نظامك الغذائي لخفض الكوليسترول “الضار”
أبرز المواد
 محادثات مصر والسودان وإثيوبيا حول “سد النهضة” تصل إلى طريق مسدود
أبرز المواد
 الصين تفرض عقوبات على شركة أسلحة أمريكية عملاقة
أبرز المواد
 أكثر من “250” حملة وقائية في فروع الموارد والتنمية بالرياض
منطقة الرياض
 طهران تعدم إيرانيا سرب معلومات للمخابرات الأمريكية
أبرز المواد
هكذا يستفيد العلماء من تجربة الإيدز في تطوير لقاح كورونا

هكذا يستفيد العلماء من تجربة الإيدز في تطوير لقاح كورونا

أبرز المواد
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاما

مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاما

أبرز المواد
التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة (مأرب)

التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة (مأرب)

أبرز المواد
شرطة المنطقة الشرقية: القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف تواصل أعمال سفلتة الطرق وتخطيط الشوارع

بلدية القطيف تواصل أعمال سفلتة الطرق وتخطيط الشوارع
http://almnatiq.net/?p=884122
المناطق - فتحيه عبدالله

تواصل بلدية محافظة القطيف أعمال سفلتة شوارع في بلدة العوامية، والطريق الرابط بين جزيرة دارين وكورنيش المحيسنيات، كما بدأت بتخطيط الشوارع الرئيسية وطلاء الأرصفة والمطبات في حزم أم الساهك والأوجام، وذلك في إطار جهود البلدية للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية بدأت سفلتة شوارع الجزء الشرقي لحي الثريا في بلدة العوامية بإجمالي أطوال ٩٦٠ متر وبمساحة ٨٢٠٠ متر مربع، كما تواصل أعمال الطريق الرابط بين جزيرة دارين وكورنيش المحيسنيات بطول ٩٥٠م، وعرض ٦٠م، حيث بلغت نسبة الانجاز ٩٥% من كافة الأعمال، مؤكدا أن المشاريع التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة.

وفي موضوع متصل قال الحسيني أن البلدية بدأت بأعمال تخطيط الشوارع الرئيسية وطلاء الأرصفة والمطبات الصناعية وخطوط المشاة في حزم أم الساهك والأوجام، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، وللحفاظ على السلامة المرورية.

روابط ذات صلة

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية
مبولحي ينتظم في التدريبات.. والاتفاق يستضيف الخليج في ثاني ودياته

مبولحي ينتظم في التدريبات.. والاتفاق يستضيف الخليج في ثاني ودياته
أمانة الشرقية: 89% نسبة انجاز أعمال التطوير والصيانة في طريق الملك فهد وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز

أمانة الشرقية: 89% نسبة انجاز أعمال التطوير والصيانة في طريق الملك فهد وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*