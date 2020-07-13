أمير منطقة حائل يرعى حفل إمارة المنطقة لتكريم الإدارات الحكومية المشاركة في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة للاحتفالات مساء اليوم, حفل إمارة المنطقة لتكريم الإدارات الحكومية المشاركة في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ .

وذكر سموه في كلمة ألقاها خلال الحفل نفخر جميعاً بالتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – منذ بداية هذه الجائحة والجهود المكثفة من جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منوهاً سموه بروح الفريق الواحد والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات ما جعل تجربة المملكة في التصدي لهذه الجائحة من التجارب الناجحة التي نالت إشادات عالمية بعد أن شملت الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة المواطنين والمقيمين على حد سواء وتقديم العلاج المجاني والمتابعة الطبية المتكاملة .

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن شكره لكل الجهات الحكومية والمسهمين في التصدي لهذه الجائحة من القطاع الخاص والأفراد مؤكداً سموه أن ماقدم مقدر وبرهن على حرص وإخلاص الجميع لخدمة وطنهم ومجتمعهم على أكمل وجه .

ثم تسلم سموه من مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي تقريراً إحصائياً عن جميع الأعمال التي قامت بها الجهات الأمنية والعسكرية من أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة حائل المشاركة ميدانياً في تطبيق الأوامر السامية الكريمة المتعلقة بجائحة كورونا كما تسلم سمو نائب أمير المنطقة نسخة من التقرير .

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة حائل الجهات كافة المشاركة في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19 .