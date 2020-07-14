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“موديرنا” تتوقع بدء المرحلة الثالثة من تجربة لقاح ضد كورونا يوم 27 يوليو

“موديرنا” تتوقع بدء المرحلة الثالثة من تجربة لقاح ضد كورونا يوم 27 يوليو

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“موديرنا” تتوقع بدء المرحلة الثالثة من تجربة لقاح ضد كورونا يوم 27 يوليو

“موديرنا” تتوقع بدء المرحلة الثالثة من تجربة لقاح ضد كورونا يوم 27 يوليو
http://almnatiq.net/?p=884152
المناطق - وكالات

قالت شركة “موديرنا”، يوم الثلاثاء، إنها تخطط لبدء المرحلة الثالثة من تجربة سريرية للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد، في 27 يوليو أو في فترة مقاربة.

وقالت الشركة إنها ستجري التجربة في 87 موقعا للدراسة، جميعها في الولايات المتحدة.

وسيتم اختبار اللقاح التجريبي في 30 ولاية وواشنطن العاصمة.

وتقع حوالي نصف مواقع الدراسة في الولايات المتضررة بشدة مثل تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وأريزونا ونورث كارولينا وساوث كارولينا.

وأبلغت الولايات المتحدة عن عدد قياسي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة، وجاءت معظم الزيادة في تلك الولايات.

وتدعم الحكومة الاتحادية مشروع لقاح “موديرنا” بما يقرب من نصف مليار دولار، واختارته كواحد من أوائل اللقاحات التي دخلت في تجارب بشرية واسعة النطاق.

وارتفعت أسهم “موديرنا” بنحو 2.5 في المئة في مؤشر ناسداك خلال تعاملات منتصف النهار.

وأفادت “رويترز” في وقت سابق من هذا الشهر بأن التوترات بين الشركة وعلماء الحكومة ساهمت في تأخير الإطلاق التجريبي.

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