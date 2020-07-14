عطل مفاجئ يصيب “واتساب” في دول عدة بينها المملكة

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تعرض واتساب WhatsApp، لعطل مفاجئ، أصاب التطبيق الذى يستخدمه آلاف المستخدمين في دول عدة بينها المملكة.

وسجل مراقب انقطاع خدمات المنصات الاجتماعية المستقل الشهير Down Detector ارتفاعًا كبيرًا في التقارير التي تفيد بوجود عطل كبير في واتساب على مستوى العالم، منذ قليل، سواء على الهاتف أو واتساب ويب.

ومن بين المتضررين، تعاني الغالبية العظمى، وتحديدا 88 % من البلاغات حتى الآن، من مشكلات في اتصال واتساب، وأبلغ البعض عن أن تطبيق الدردشة عالق على شاشة الاتصال ولا يقوم بتحديث الرسائل الجديدة.

وتقول خريطة انقطاع خدمة Down Detector أن مشكلات واتساب تؤثر بشكل أساسي على المستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى والهند وأستراليا، وتنتشر إلى بقية أنحاء العالم، كما أبلغ مستخدمون من مصر عم وجود نفس المشاكل أيضا.

وفي ذروة الانقطاع حتى الآن، سجلت Down Detector أكثر من 6000 تقرير عن عطل أصاب واتساب، واتجه مستخدمو واتساب إلى تويتر أيضا للإبلاغ عن مشكلاتهم، مع أكثر من 321000 تغريدة عن انقطاع الخدمة، ولم تعلن المنصة المملوكة لفيسبوك عن سبب العطل حتى الآن.

جدير بالذكر أن آخر مرة أصيب واتساب بعطل كان يوم 19 يونيو الماضي، إذ تلقى وقتها موقع رصد خدمات المواقع الإلكترونية أكثر من 8000 شكوى، معظمها، وتحديدا 66% من الشكاوى حول ميزة آخر ظهور للأصدقاء، و27% منها حول مشاكل في الاتصال، و6% منها في تسجيل الدخول.

وذكر مستخدمون وقتها أنهم لا يمكنهم معرفة آخر مرة كانت فيها جهات الاتصال الخاصة بهم متصلة بالإنترنت، ولا يمكنهم تعديل إعدادات الأمان الخاصة بهم.