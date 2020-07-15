احدث الأخبار

الأمم المتحدة تؤكد أنها تشجب مراراً الهجمات الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 وزارة المالية تدشن 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد
أبرز المواد
 بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: مأرب عصية على العدوان الحوثي.. أقرب نقطة تبعد 100 كيلو متر
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ على المملكة
أبرز المواد
 من الوجهات السياحية في المملكة .. متحف مائي يضم 7000 كائن بحري
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تغرّم منشأتين مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد أسماك
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 عطل مفاجئ يصيب “واتساب” في دول عدة بينها المملكة
أبرز المواد
 “موديرنا” تتوقع بدء المرحلة الثالثة من تجربة لقاح ضد كورونا يوم 27 يوليو
أبرز المواد
 المسماري: الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى
أبرز المواد
 أزمة سكانية بإيطاليا.. وانخفاض قياسي بالمواليد
أبرز المواد
الأمم المتحدة تؤكد أنها تشجب مراراً الهجمات الحوثية تجاه المملكة

الأمم المتحدة تؤكد أنها تشجب مراراً الهجمات الحوثية تجاه المملكة

أبرز المواد
وزارة المالية تدشن 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد

وزارة المالية تدشن 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد

أبرز المواد
بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني: مأرب عصية على العدوان الحوثي.. أقرب نقطة تبعد 100 كيلو متر

وزير الإعلام اليمني: مأرب عصية على العدوان الحوثي.. أقرب نقطة تبعد 100 كيلو متر

أبرز المواد

من الوجهات السياحية في المملكة .. متحف مائي يضم 7000 كائن بحري

من الوجهات السياحية في المملكة .. متحف مائي يضم 7000 كائن بحري
http://almnatiq.net/?p=884170
المناطق - الرياض

يبرز في مدينة جدة غرب المملكة أكبر متحف مائي على كورنيش البحر الأحمر يحتضن بين أروقته عجائب المخلوقات البحرية وأكثر من 7000 كائن بحري مستمد من 200 صنف موزعة على 155 حوضًا بما فيها أنواع الأسماك في محاكاة للبيئة البحرية من خلال المعالم الطبيعية والمؤثرات الصوتية التي تجعل الزائر يعيش رحلة الغوص في أعماق البحر.
ويمتاز المتحف المائي بوجود مجموعة من الأسماك النادرة خصوصًا أسماك البحر الأحمر الذي يشتهر بطبيعته المرجانية وشعابه المميزة، ويتربع على مساحة 5000 متر مربع تضم مجموعة مرافق وصالات تعكس جمال البيئة المائية وعرض الأفلام والمجسمات، ويعكس مدخل المتحف عناصر للبيئة المائية في قاع البحر من خلال المشاهد المعروضة على شاشات عرض ذات تقنية عالية ، إلى جانب قاعة تعرض لوحة من أشجار المنجروف التي تنمو على شواطئ البحر الأحمر.
كما يضم الطابق الأول لهذه القاعة صالات تعرض فيها مجموعة من الأفلام الترفيهية والتعليمية التي تطل على حوض أسماك القرش في حين تحتوي القاعة المرجانية على منطقة ترفيهية للأطفال تضم أجهزة عرض تعرض أفلاماً تثقيفية عن مختلف أنواع الأسماك، وتمتاز جميع الأحواض والمسطحات الزجاجية في المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة .
وينجذب الزائر لرؤية أنواع الأسماك والأحياء البحرية ضمن أجواء طبيعية ومباشرة، إضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من الأشكال المرجانية محاطة بالعديد من الأحواض المائية التي تحوي مختلف أنواع الأحياء المائية تسير في تدرج بشكل منحدر يشعر الزائر معها بإيحاء الغوص في أعماق البحر، ويمتع المتحف الزائر بالدخول في نفق زجاجي مخترقاً المياه، ويتيح له إمكانية مشاهدة الأسماك في مختلف الاتجاهات ليصل في نهاية النفق إلى غرفة قاع البحر حيث تستقر مجسمات السفن والقوارب المحطمة متناثرة الأجزاء ضمن بيئة طبيعية غاية في الروعة والجمال.
وتم تزويد المتحف بأحواض تتسع لنحو 7 ملايين لتر ماء جرى تصميمها وفقاً لأعلى المعايير الهندسية المتمازجة مع الشعب المرجانية والنباتات البحرية، ويضم في جهازه الفني أكثر من 25 خبيراً في جهاز الدعم الحيوي ومستشفى للعلاج وتطعيم الأسماك، ويزيد المكانة روعة وجود صالات التزلج على الجليد، وأحدث الألعاب الإلكترونية والفيديو، وركن مخصص للمطاعم التي تقدم ألذ المأكولات من مختلف المطابخ العربية والعالمية وأشهى المأكولات البحرية.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تؤكد أنها تشجب مراراً الهجمات الحوثية تجاه المملكة

الأمم المتحدة تؤكد أنها تشجب مراراً الهجمات الحوثية تجاه المملكة
وزارة المالية تدشن 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد

وزارة المالية تدشن 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد
بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*