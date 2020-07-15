بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

المناطق - الرياض

أٌعلنت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص البدء بتأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة, وذلك في إطار إعلان المؤسسة والمركز انتهاء المرحلة الأولى من عملية التخصيص وبيع شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وسيتم خلال هذه المرحلة دراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين للتأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية والقانونية والمالية المنصوص عليها في وثيقة طلب التأهيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة والمركز بتاريخ 14 يوليو 2020م (الموافق 23 ذو القعدة 1441هـ)، التي تشمل أيضاً تفاصيل الجدول الزمني لهذه المرحلة، علماً بأنه سيتم استقبال طلبات التأهيل ابتداءً من يوم الخميس 25 ذو القعدة 1441هـ الموافق 16 يوليو 2020م.

وستٌنشر تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة، وسيتم خلالها إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين بالاطلاع على التفاصيل الفنية والقانونية والمالية لأصول الشركتين، وتأدية أعمال العناية الواجبة وزيارة الشركات والنقاش مع إداراتها الحالية.