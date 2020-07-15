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وزير الإعلام اليمني: مأرب عصية على العدوان الحوثي.. أقرب نقطة تبعد 100 كيلو متر

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وزير الإعلام اليمني: مأرب عصية على العدوان الحوثي.. أقرب نقطة تبعد 100 كيلو متر

وزير الإعلام اليمني: مأرب عصية على العدوان الحوثي.. أقرب نقطة تبعد 100 كيلو متر
http://almnatiq.net/?p=884174
المناطق - الرياض

ءسخر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من تصريحات الإرهابي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو أبو علي الحاكم بخصوص الأوضاع بمحافظة مأرب.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن تصريحات المدعو أبو علي الحاكم بشأن مدينة ‎مأرب محاولة بائسة للتغطية على هزائم ميليشيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الأرواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار أو اختراق يذكر على مدى خمس سنوات من العدوان الغاشم على مأرب.
وقال الأرياني “اطمئن الجميع بأن مأرب بخير وعصية على العدوان الحوثي الذي فشل في تحقيق تقدم بفضل صمود وتضحيات الجيش اليمني, وقبائل مأرب الشرفاء ومعهم كل الأوفياء، وأن أقرب نقطة للميليشيا تبعد مئة كيلو متر عن المدينة في كافة جبهات القتال وأربعين كيلو في جبهة صرواح، التي لم يحقق فيها تقدم منذ ٤ سنوات”.
وثمن دعم وإسناد تحالف دعم الشرعية في اليمن التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.

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