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لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية

لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=884184
المناطق - الرياض

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات فيفا 20.
وتغلبت نجد على لاعبة منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2 ، وتعادلها في مباراة الإياب بنتيجة 1- 1 ، لتلتقي بنظيرتها الإماراتية غداً في نصف النهائي.
وهنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المريني اللاعبة نجد فهد على التأهل ، متمنياً لها التوفيق في مواجهة الغد في نصف نهائي البطولة وتحقيق اللقب وتشريف السعودية في هذا المحفل العالمي الذي يُعد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجامعية الإلكترونية.
وقال :”ما قدمته اللاعبة نجد من مستويات مشرفة يؤكد حرص الاتحاد على تشريف المملكة في كل محفل عالمي يشارك به”.

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