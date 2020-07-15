لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية

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تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات فيفا 20.

وتغلبت نجد على لاعبة منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2 ، وتعادلها في مباراة الإياب بنتيجة 1- 1 ، لتلتقي بنظيرتها الإماراتية غداً في نصف النهائي.

وهنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المريني اللاعبة نجد فهد على التأهل ، متمنياً لها التوفيق في مواجهة الغد في نصف نهائي البطولة وتحقيق اللقب وتشريف السعودية في هذا المحفل العالمي الذي يُعد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجامعية الإلكترونية.

وقال :”ما قدمته اللاعبة نجد من مستويات مشرفة يؤكد حرص الاتحاد على تشريف المملكة في كل محفل عالمي يشارك به”.