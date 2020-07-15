متجر هندي للمجوهرات يعرض كمامات مرصعة بالألماس !!

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كمامات مرصعة بالألماس .. فكرة جديدة عرضها صاحب أحد متاجر المجوهرات في الهند ليضفي جاذبية على الكمامة التي أصبحت جزءا من معالم الحياة اليومية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بحسب “رويترز”.

يقول ديباك تشوكسي صاحب المتجر الواقع في مدينة سورات بولاية جوجارات في الهند إنه استخدم الذهب في تزيين الكمامات بالإضافة إلى قطع الألماس الأمريكية والألماس الحقيقي. وأضاف أن الكمامة المزينة بالذهب والألماس الأمريكي تباع بما يوازي 1995 دولارا بينما تبلغ تكلفة الكمامة المرصعة بالألماسات الحقيقية والذهب نحو 5322 دولارا.

وبالفعل اجتذبت هذه الكمامات المرصعة بالألماس عيون بعض الزبائن الباحثين عن التزين بمجوهرات فريدة ومنهم ديفانشي التي قالت إنها ترى أن هذا النوع من الكمامات أكثر جاذبية من المجوهرات وهو ما شجعها على شرائه كي يبدو مظهرها متفردا. وتعرف سورات محليا باسم (مدينة الألماس) إذ يجري بها تسعون بالمئة من عمليات قطع وصقل الألماس الخام في العالم.