جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية طلاء أبيض يمكنه أن يعكس 98 في المائة من أشعة الشمس وبالتالي يستطيع أن يحافظ على برودة المباني في درجات الحرارة المرتفعة. ويفتح هذا الابتكار الباب على مصراعيه أمام تطوير أنواع من الطلاء يمكنها أن تخفض تكاليف التبريد إذا ما استخدمت في طلاء أسطح وواجهات المباني.

ونقل موقع “فيز دوت أورج” عن الباحث أسواث رامان استاذ مساعد قسم علوم المواد والهندسة بجامعة كاليفورنيا “عندما ترتدي قميصا أبيض في يوم مشمس فإنك تشعر بأنك أكثر برودة مقارنة بارتداء قميص داكن اللون وذلك لأن اللون الأبيض يعكس قدرا أكبر من أشعة الشمس وهذا المفهوم ينطبق أيضا على المباني”. وأوضح أن الطلاء الجديد يعكس الحرارة على مستوى طول موجات الأشعة تحت الحمراء التي لا يستطيع الانسان أن يراها بالعين المجردة وهو ما يسمح بانخفاض الحرارة بشكل أكبر داخل المباني.

وتشير الدراسات إلى أن أفضل أنواع الطلاء الأبيض يمكن أن تعكس 85 في المائة من أشعة الشمس فيما يتم امتصاص باقي النسبة في التركيب الكيميائي للطلاء ولكن المادة الجديدة يمكنها أن تعكس 98 في المائة من حرارة الشمس. واستخدام فريق الدراسة مادتي “الباريت” و “بولي تيترافلورو إيثيلين” المعروفة باسم “تيفلون” في صناعة الطلاء بدلا من “أوكسيد التيتانيوم” التي تدخل عادة في تصنيع هذه المواد. وتساعد هاتان المادتان أيضا في عكس الأشعة فوق البنفسجية وهو ما يساعد في تقليل درجات الحرارة.