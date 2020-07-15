جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

المناطق - الرياض

ابتكر فريق من الباحثين في سنغافورة جهازا جديدا يمكنه أن يقلل من حدة الأصوات التي تمر عبر النوافذ المفتوحة. وأفادت دورية “ساينتيفيك ريبورتس” التي نشرت الدراسة أن الجهاز الجديد يمكن تركيبه على نافذة من ضلفتين ويستطيع أن يقلل الضوضاء الناجمة عن حركة المرور في المناطق الحضرية بواقع النصف (أي تخفيض بواقع 10 ديسيبل).

وتتكون المنظومة الجديدة التي ابتكرها البروفسير بان لام ومجموعة من الباحثين بجامعة نانيجانج للعلوم التقنية في سنغافورة من 24 مكبر صوت يبلغ قطر كل منها 4.5 سنتيمترا ويتم تثبيت هذه المكبرات في صورة شبكة داخل النافذة بالإضافة إلى جهاز استشعار مثبت خارج النافذة. وإذا ما رصد جهاز الاستشعار ضوضاء قادمة من الخارج فإن مكبرات الصوت تقوم ببث صوت “معارض للضوضاء” بنفس الترددات الخاصة بالصوت الخارجي ولكن من خلال موجات صوتية عكسية وتساعد هذه الموجات في معادلة الضوضاء القادمة من الخارج وبالتالي تقلل التلوث الصوتي داخل الغرفة.