احدث الأخبار

جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة
أبرز المواد
 جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس
أبرز المواد
 فرصة لتحديد القبلة.. “الزعاق”: الشمس تتعامد غداً على الكعبة المشرفة.
أبرز المواد
 الجوازات: تمديد الخروج والعودة يتم بشكل آلي
أبرز المواد
 متجر هندي للمجوهرات يعرض كمامات مرصعة بالألماس !!
أبرز المواد
 ارتفاع طفيف لأسعار النفط
أبرز المواد
 لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تؤكد أنها تشجب مراراً الهجمات الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 وزارة المالية تدشن 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد
أبرز المواد
 بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: مأرب عصية على العدوان الحوثي.. أقرب نقطة تبعد 100 كيلو متر
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ على المملكة
أبرز المواد
جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

أبرز المواد
جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

أبرز المواد
فرصة لتحديد القبلة.. “الزعاق”: الشمس تتعامد غداً على الكعبة المشرفة.

فرصة لتحديد القبلة.. “الزعاق”: الشمس تتعامد غداً على الكعبة المشرفة.

أبرز المواد
الجوازات: تمديد الخروج والعودة يتم بشكل آلي

الجوازات: تمديد الخروج والعودة يتم بشكل آلي

أبرز المواد

جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة
http://almnatiq.net/?p=884196
المناطق - الرياض

ابتكر فريق من الباحثين في سنغافورة جهازا جديدا يمكنه أن يقلل من حدة الأصوات التي تمر عبر النوافذ المفتوحة. وأفادت دورية “ساينتيفيك ريبورتس” التي نشرت الدراسة أن الجهاز الجديد يمكن تركيبه على نافذة من ضلفتين ويستطيع أن يقلل الضوضاء الناجمة عن حركة المرور في المناطق الحضرية بواقع النصف (أي تخفيض بواقع 10 ديسيبل).

وتتكون المنظومة الجديدة التي ابتكرها البروفسير بان لام ومجموعة من الباحثين بجامعة نانيجانج للعلوم التقنية في سنغافورة من 24 مكبر صوت يبلغ قطر كل منها 4.5 سنتيمترا ويتم تثبيت هذه المكبرات في صورة شبكة داخل النافذة بالإضافة إلى جهاز استشعار مثبت خارج النافذة. وإذا ما رصد جهاز الاستشعار ضوضاء قادمة من الخارج فإن مكبرات الصوت تقوم ببث صوت “معارض للضوضاء” بنفس الترددات الخاصة بالصوت الخارجي ولكن من خلال موجات صوتية عكسية وتساعد هذه الموجات في معادلة الضوضاء القادمة من الخارج وبالتالي تقلل التلوث الصوتي داخل الغرفة.

روابط ذات صلة

جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس
فرصة لتحديد القبلة.. “الزعاق”: الشمس تتعامد غداً على الكعبة المشرفة.

فرصة لتحديد القبلة.. “الزعاق”: الشمس تتعامد غداً على الكعبة المشرفة.
الجوازات: تمديد الخروج والعودة يتم بشكل آلي

الجوازات: تمديد الخروج والعودة يتم بشكل آلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*