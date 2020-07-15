تعرف على أفضل وقت للتعرض للشمس واكتساب فيتامين (د)

المناطق - الرياض

أوضح الدكتور محمد علي الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أفضل الأوقات في فصل الصيف لاكتساب فيتامين (د) من خلال التعرض للشمس.

وقال الأحمدى، عبر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الوقت المناسب للحصول على فيتامين د في الصيف هو من الساعة 8 –10 صباحًا، ومن الساعة 3-4 عصرًا.

وأضاف، أن الإنسان يحتاج إلى 10 دقائق في اليوم الواحد، مع كشف ما مقداره 25% من الجسم (اليدين والزراعين والقدمين) كاملة دون أي حواجز مع الشمس كالزجاج؛ بحيث تكون أشعة الشمس مسلطة مباشرة على الجلد.