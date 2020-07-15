احدث الأخبار

فرنسا تستبعد مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في المتوسط
أبرز المواد
 الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة
أبرز المواد
 جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة
أبرز المواد
 جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس
أبرز المواد
 فرصة لتحديد القبلة.. “الزعاق”: الشمس تتعامد غداً على الكعبة المشرفة.
أبرز المواد
 الجوازات: تمديد الخروج والعودة يتم بشكل آلي
أبرز المواد
 متجر هندي للمجوهرات يعرض كمامات مرصعة بالألماس !!
أبرز المواد
 ارتفاع طفيف لأسعار النفط
أبرز المواد
 لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تؤكد أنها تشجب مراراً الهجمات الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 وزارة المالية تدشن 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد
أبرز المواد
 بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق
أبرز المواد
فرنسا تستبعد مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في المتوسط

فرنسا تستبعد مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في المتوسط

أبرز المواد
الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة

الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة

أبرز المواد
جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

أبرز المواد
جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

أبرز المواد

الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة

الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة
http://almnatiq.net/?p=884210
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان و عسير تمتد إلى الباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

روابط ذات صلة

فرنسا تستبعد مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في المتوسط

فرنسا تستبعد مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في المتوسط
جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة
جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*