تغريم منشأتين مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد أسماك من دول محظورة

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غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأتين غذائيتين بمبلغ مليون ريال بواقع 500 ألف ريال على كل منهما؛ وذلك لتحايلهما على قرار الهيئة بحظر استيراد أنواع محددة من الأسماك من دول محددة

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت بمنفذ جسر الملك فهد في الشرقية محاولة تلاعب منشأة غذائية ببيانات بطاقات المنتجات السمكية ومخالفة المواصفات القياسية الخليجية، والتي تنص على عدم السماح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج والانتهاء على العبوة الواحدة، كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التلاعب بأي من التاريخين

كما تابعت الهيئة بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة الرياض بلاغاً عن منشأة استغلت التسهيلات الجمركية وأدخلت أسماكاً محظورة الاستيراد عبر شاحنة ترانزيت بعدما أزالت الأختام الجمركية، وتولت عمالة غير نظامية إعادة تعبئة الأسماك في عبوات أخرى داخل أحد المستودعات المخالفة، وتمكنت الفرق الرقابية من رصدها وضبطها، وتطبيق الغرامة بحقها بعد إتلاف المنتجات السمكية المضبوطة. وفق أخبار 24