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شاهد: موقف طريف لضابط في الجيش البريطاني يثير ضحك الملكة إليزابيث

شاهد: موقف طريف لضابط في الجيش البريطاني يثير ضحك الملكة إليزابيث
http://almnatiq.net/?p=884214
المناطق_وكالات

أجرت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، لقاءً عبر الفيديو كونفرانس بعدد من عناصر الجيش البريطاني حول العالم.

وروى أحد عناصر الجيش، وفقا لـ “الديلي ميل” البريطانية، واقعة، أثارت ضحك الملكة، قائلا إنه انضم إلى سلاج الجو الملكي البريطاني في عام ٢٠١١، ومنذ ذلك الوقت وهو يمارس رياضته باستمرار ولم يتوقف إلا بعد الإغلاق بسبب كورونا.

وقال إنه اضطر بمساعدة زميله إلى دفع السيارة في الشوارع كنوع من الرياضة لتعويض إغلاق الأندية كونه يحب رياضة الدفع، وهنا ضحكت الملكة من الطريقة غير المعتادة التي لجأ إليها العريف “ستيفنس”.

وعلقت الملكة على حديث “ستيفنس” قائلة: “حسنا أعتقد هذه طريقة جديدة للتدريب.. تبدو مهمة خطيرة للغاية”، ثم واصلت الضحك.

وقالت الملكة بشكل فكاهي: “ربما يتم ترشحيك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ٢٠٢٢ في بكين”، فأضاف العريف وهو يضحك: “سأضطر لتلبية النداء”.

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