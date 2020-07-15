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السعودية تبدأ المرحلة الثانية من خصخصة مطاحن الدقيق

السعودية تبدأ المرحلة الثانية من خصخصة مطاحن الدقيق
http://almnatiq.net/?p=884227
المناطق_الرياض

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إنها بدأت المرحلة الثانية من خصخصة مطاحن الدقيق الأربعة التابعة لها، وستبدأ بتلقي عروض التأهيل المسبق في 16 يوليو

وأوضحت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن المرحلة الجديدة تشمل شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، مضيفة أن تفاصيل العملية والإطار الزمني سينشران في وثيقة منفصلة

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يونيو الماضي، على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للخصخصة

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق يعد من أول القطاعات التي تتم خصخصتها وفقا لبرنامج تحقيق رؤية السعودية لسنة 2030

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