الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 1335 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في إسرائيل خلال اليوم الماضي بـ1335 شخصا لتصل إلى مستوى 42360 حالة

كما ذكرت الإحصائية أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس ليرتفع العدد العام لضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 371 شخصا

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 22324، بينها 183 تعتبر حرجة، موضحة أن هناك 56 مريضا مربوطا بأجهزة التنفس الاصطناعي

وسجلت إسرائيل على مدار الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد أن شهد هذا المؤشر تراجعا كبيرا قبل ذلك ما سمح للحكومة بتخفيف إجراءات العزل العام

ومنذ نحو أسبوع ارتفع عدد الإصابات اليومية مرتين، ما دفع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى القول إن إسرائيل في “حالة طوارئ وفي أوج هجمة جديدة” من قبل جائحة فيروس كورونا

وفي 6 يوليو أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق قاعات الاجتماع والنوادي الرياضية والبارات والنوادي الليلية والحد من عدد زوار المطاعم لمكافحة انتشار الفيروس، التي يتفشى حاليا بمعدلات أسرع مما كان عليه خلال الموجة الأولى