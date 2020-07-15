احدث الأخبار

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 السعودية تبدأ المرحلة الثانية من خصخصة مطاحن الدقيق
أبرز المواد
 تغريم منشأتين مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد أسماك من دول محظورة
أبرز المواد
 مجلس الأمن يمدد مهمة «أونمها»… وينظر قضية صافر اليوم
أبرز المواد
 شاهد: موقف طريف لضابط في الجيش البريطاني يثير ضحك الملكة إليزابيث
أبرز المواد
 موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تضغط على أوروبا مع تنامي مخاوف فيروس كورونا
أبرز المواد
 فرنسا تستبعد مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في المتوسط
أبرز المواد
 الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة
أبرز المواد
 جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة
أبرز المواد
 جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس
أبرز المواد
 فرصة لتحديد القبلة.. “الزعاق”: الشمس تتعامد غداً على الكعبة المشرفة.
أبرز المواد
 الجوازات: تمديد الخروج والعودة يتم بشكل آلي
أبرز المواد
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
السعودية تبدأ المرحلة الثانية من خصخصة مطاحن الدقيق

السعودية تبدأ المرحلة الثانية من خصخصة مطاحن الدقيق

أبرز المواد
تغريم منشأتين مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد أسماك من دول محظورة

تغريم منشأتين مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد أسماك من دول محظورة

أبرز المواد
مجلس الأمن يمدد مهمة «أونمها»… وينظر قضية صافر اليوم

مجلس الأمن يمدد مهمة «أونمها»… وينظر قضية صافر اليوم

أبرز المواد

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=884228
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 1335 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في إسرائيل خلال اليوم الماضي بـ1335 شخصا لتصل إلى مستوى 42360 حالة

كما ذكرت الإحصائية أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس ليرتفع العدد العام لضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 371 شخصا

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 22324، بينها 183 تعتبر حرجة، موضحة أن هناك 56 مريضا مربوطا بأجهزة التنفس الاصطناعي

وسجلت إسرائيل على مدار الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد أن شهد هذا المؤشر تراجعا كبيرا قبل ذلك ما سمح للحكومة بتخفيف إجراءات العزل العام

ومنذ نحو أسبوع ارتفع عدد الإصابات اليومية مرتين، ما دفع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى القول إن إسرائيل في “حالة طوارئ وفي أوج هجمة جديدة” من قبل جائحة فيروس كورونا

وفي 6 يوليو أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق قاعات الاجتماع والنوادي الرياضية والبارات والنوادي الليلية والحد من عدد زوار المطاعم لمكافحة انتشار الفيروس، التي يتفشى حاليا بمعدلات أسرع مما كان عليه خلال الموجة الأولى

روابط ذات صلة

السعودية تبدأ المرحلة الثانية من خصخصة مطاحن الدقيق

السعودية تبدأ المرحلة الثانية من خصخصة مطاحن الدقيق
تغريم منشأتين مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد أسماك من دول محظورة

تغريم منشأتين مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد أسماك من دول محظورة
مجلس الأمن يمدد مهمة «أونمها»… وينظر قضية صافر اليوم

مجلس الأمن يمدد مهمة «أونمها»… وينظر قضية صافر اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*