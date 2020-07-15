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“الزعاق”: اليوم ستتعامد الشمس ظهراً على الكعبة

“الزعاق”: اليوم ستتعامد الشمس ظهراً على الكعبة
http://almnatiq.net/?p=884229
المناطق_الرياض

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس سوف تتعامد اليوم (الأربعاء) على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، وتحديداً في تمام الساعة 12 و26 دقيقة

وأضاف الزعاق أن معنى هذا التعامد أن كل مَن سيشاهد الشمس في هذه اللحظة سيكون مستقبلاً للقبلة، مهما كان موقعه بأي مكان في العالم، مبيناً أن علماء الإسلام كانوا يستخدمون هذه الطريقة لتحديد القبلة بدقة متناهية

وأوضح أن تحديد القبلة قديماً كان يتم من خلال وضع شاخص على الأرض، حيث إن الشاخص له ظل، مضيفاً أنه في النقطة التي يلتقي فيها الظل بالشاخص ستكون هي اتجاه القبلة

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