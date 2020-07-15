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جراحة نادرة لمريضة قصت معدتها بتخصصي بريدة

جراحة نادرة لمريضة قصت معدتها بتخصصي بريدة
http://almnatiq.net/?p=884231
المناطق_بريدة

نجح مركز القلب بالقصيم بالتعاون مع وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة بإجراء عملية نادرة لمريضة تعاني من التهاب شديد بالرئة وتجمع صديدي ناتج عن مضاعفات عملية قص المعدة، مما أدى إلى وجود قناة وفتحة بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، حيث أظهرت الفحوصات السريرية والأشعة المقطعية والمنظار العلوي وجود فتحة بين الجهازين وهي من المضاعفات النادرة .

وقد أخذت المريضة إلى معمل القسطرة القلبية في مركز القلب وعمل منظار وتحديد مكان الفتحة بالصبغة، حيث تمكن الفريق الطبي من إغلاق الفتحة بنجاح وفي وقت قياسي .

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