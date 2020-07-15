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لقاح أمريكي محتمل يولد أجسامًا مضادة لكورونا دون أعراض جانبية خطيرة

لقاح أمريكي محتمل يولد أجسامًا مضادة لكورونا دون أعراض جانبية خطيرة

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لقاح أمريكي محتمل يولد أجسامًا مضادة لكورونا دون أعراض جانبية خطيرة

لقاح أمريكي محتمل يولد أجسامًا مضادة لكورونا دون أعراض جانبية خطيرة
http://almnatiq.net/?p=884232
المناطق_الرياض

أظهرت نتائج في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح أمريكي شهدت إنتاج أجسام مضادة ضد مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى المشاركين، دون حدوث أعراض جانبية خطيرة.

وتقوم شركة الأدوية الأمريكية مودرنا بإنتاج اللقاح الجديد الذي يحمل اسم “إم آر إن إيه-1273″، بالمشاركة مع حكومة الولايات المتحدة.

وجرى حقن اللقاح في أجسام 45 مشارك، في الفئة العمرية 18-55، بداية من شهر مارس الماضي. وتلقى معظم المشاركين جرعتين، والبعض جرعات أكبر.

وقال المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن النظام أدى إلى تحفيز مستويات مرتفعة من النشاط المحايد للأجسام المضادة، أعلى من القيم المتوسطة في العينات الواردة من المتعافين من “كوفيد-19”.

وتم في إبريل الماضي توسيع المرحلة الأولى لتشمل بالغين تجاوزوا الخامسة والخمسين، ولم يتم بعد إعلان النتائج الخاصة بتجربة اللقاح المحتمل عليهم.

وبدأت التجارب السريرية الخاصة بالمرحلة الثانية، برعاية مودرنا، أوائل شهر يونيو الماضي، ومن المقرر تجربة اللقاح على 30 ألف مشارك في المرحلة الثالثة، النهائية، في وقت لاحق الشهر الجاري.

وقالت موردنا، إن اللقاح المحتمل “آمن بشكل عامّ، وجيد، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار عكسية خطيرة حتى اليوم 57،” مضيفة أنها كانت مؤقتة بشكل عام، وكانت بين خفيفة ومعتدلة.

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