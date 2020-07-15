“المالية” تدشن 12 منتجاً جديداً على منصة “اعتماد”.. تعرّف عليها

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دشنت وزارة المالية اليوم (الأربعاء) 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي

وقال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان خلال اللقاء الافتراضي لإطلاق منتجات منصة اعتماد الجديدة، إن الوزارة بذلت جهوداً لدعم خطة التحول الرقمي لمنظمة العمل الحكومي وفق رؤية 2030، وأطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول

وأضاف الصويان أن الوزارة عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، مبيناً أن عملية التطوير والتحسين للمنصة مستمرة رغم النجاحات

واستعرض المنتجات الـ12 الجديدة التي تقدم خدمات إلى شرائح جديدة من المستفيدين من القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي، وهي:

1- منتج خدمات الميزانية :

يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار

2- منتج سوق اعتماد :

يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، ويمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والاستلام والدفع بشكل إلكتروني

3- منتج المطالبات المالية :

يمكّن الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص، كما يقدم خدمات (شهادات الإنجاز، إصدار أوامر الصرف والدفع، وإمكانية التقديم لمستحقات السنوات السابقة)، وسيكون تفعيله بشكل تدريجي

كما يوفر المنتج الربط الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد، كما يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسّر)

4- منتج خدمات التكامل :

يوفر خدمات الربط الإلكتروني مع العقود والتعميدات والمطالبات المالية وأوامر الدفـع بيـن الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد مــن خلال قناة التكامل الحكومية لدى برنامــــج (يســر)، ويساهم ذلك في سرعة الإنجاز للجهات الحكومية وضمان دقة وتطابق البيانات

5- منتج التقارير والمؤشرات :

يمكن الجهات الحكومية من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، كما يقدم خدمات (تقارير الميزانية، تقارير المنافسات والمشتريات، تقارير العقود والتعميدات، تقارير المدفوعات، تقارير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين)

6- منتج أوامر الإركاب :

يُمكن الموظف الحكومي من التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني وذلك عبر الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية

7- منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات :

يسهم في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي، وذلك من خلال توفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية

8- منتج الضمان البنكي :

يسهم في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية، كما يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي، ومصادرة وتعديل الضمان البنكي

9- منتج بيانات اعتماد :

يُمكّن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الحصول على خيارات متعددة من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن المنافسات والمشتريات والعقود والمطالبات المالية. وفق أخبار 24

10- منتج إدارة الاستقطاعات :

هو منتج مستقبلي تعمل عليه الوزارة، ويوفر خيار الاستقطاع المركزي من خلال منصة اعتماد، ويحقق تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خلال الربط الإلكتروني، كما يوفر خدمات إدارة الاستقطاعات والحسميات، وجدولة المستحقات المالية، والاستعلام عن المستحقات

11- منتج التمويل وبيع المستحقات :

منتج مستقبلي أيضاً يساهم في تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والقطاع المالي والمصرفي من خلال الربط الإلكتروني، وكذلك حصول القطاع الخاص على خيارات متعددة لمنتجات القطاع المالي والمصرفي

12- منتج مزاد اعتماد :

يسهم في إدارة أعمال بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، كما يسهم في رفع كفاءات المشتريات الحكومية وبيع السلع والمنقولات بشكل إلكتروني، إضافة إلى رفع مستوى التنافسية بين الراغبين بالشراء من المزاد

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