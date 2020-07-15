رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها

تغلبت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد على منافستها من جنوب إفريقيا في بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات “فيفا 20″، لتتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت فهد قد هزمت منافستها الجنوب إفريقية في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2، وتعادلت معها في مباراة الإياب بنتيجة 1- 1.

وتلتقي نجد غدا لاعبة المنتخب الإماراتي في مواجهة حاسمة على الصعود للدور النهائي.

وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور خالد المزيني، للاعبة نجد فهد التهنئة بالتأهل، وتمنى لها التوفيق في مباراة نصف النهائي في البطولة، والحصول على اللقب، وتشريف السعودية في هذا المحفل العالمي الذي يعتبر إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجامعية الإلكترونية، وتمنى أن يسجَّل هذا اللقب باسم الوطن.

وأضاف بأن ما قدمته نجد من مستويات مشرفة يؤكد حرص الاتحاد على تشريف السعودية في كل محفل عالمي تشارك به.