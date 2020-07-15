«المرور» يحدِّد قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة

أوضح المرور السعودي أنه يمكن تجديد الاستمارة قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا، مشيرًا إلى أن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «سلام عليكم.. الاستمارة عندي منتهية كم رسوم التجديد؟».
وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «مرحبًا بك، يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا؛ علمًا بأن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات.. نشكر تواصلك».
– أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.
– أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.
– سداد رسوم تجديد الاستمارة، ورسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».
– التأكُّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.
طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»
ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
– ادخل على موقع أبشر «من هنا» .
– انقر على خيار «أبشر أفراد».
– سجل بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي.
– اضغط على تسجيل الدخول.
– أدخل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية.
– من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».
–انقر على «تجديد رخصة السير».
– ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.
– حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».
– انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».
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