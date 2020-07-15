«المرور» يحدِّد قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «سلام عليكم.. الاستمارة عندي منتهية كم رسوم التجديد؟».

وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «مرحبًا بك، يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا؛ علمًا بأن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات.. نشكر تواصلك».

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزم شروطًا ضرورية تتمثل في:

– أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

– أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

– سداد رسوم تجديد الاستمارة، ورسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

– التأكُّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»

ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

– ادخل على موقع أبشر «من هنا» .

– انقر على خيار «أبشر أفراد».

– سجل بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي.

– اضغط على تسجيل الدخول.

– أدخل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية.

– من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».

–انقر على «تجديد رخصة السير».

– ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

– حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

– انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».