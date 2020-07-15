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نصائح للعمالة المنزلية للتعامل مع كبار السن للوقاية من فيروس كورونا

نصائح للعمالة المنزلية للتعامل مع كبار السن للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=884271
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن كبار السن هم من أكثر الفئات العمرية تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.
ونصحت “الصحة” من خلال رسم معلوماتي نشرته عبر حسابها في تويتر، بأن من لديه عمالة منزلية ترعى كبيراً في السن، فإنه يُطلب منهم الالتزام بعدد من الإجراءات تتضمن لبس الكمامة عند تواجدهم مع كبار السن، وغسل اليدين قبل وبعد ملامسة كبير السن، إلى جانب المحافظة على التباعد الجسدي إذا لم تكن هنالك حاجة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع كبير السن، والحرص على لبس الكمامة والقفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير السن، والتخلص منها بشكل سليم.

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