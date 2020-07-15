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تشلسي يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

تشلسي يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

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تشلسي يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

تشلسي يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=884276
المناطق - الرياض

استعاد تشلسي توازنه بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي أول الهابطين إلى الدرجة الأولى 1 – 0، على ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
سجل هدف المباراة الوحيد مهاجمه الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عند الدقيقة (48) رافعًا رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم.
وعوض تشلسي خسارته أمام شيفيلد يونايتد في المرحلة الماضية، معززًا موقعه في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وكذلك حظوظه في انهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل مرحلتين من نهاية الدوري.
وتقدم تشلسي مؤقتًا بفارق أربع نقاط، أمام ليستر سيتي ومانشستر يونايتد اللذين يلعبان الخميس القادم، حيث يستضيف الأول شيفيلد يونايتد السابع، ويحل الثاني ضيفًا على كريستال بالاس الرابع عشر.
في المقابل، خسر نوريتش سيتي للمرة الثامنة على التوالي، والـ 25 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الأخير.

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