احدث الأخبار

الدوري الإيطالي.. أتالانتا يواصل انتصاراته وينتزع الوصافة مؤقتًا
منوعات
 خطة حكومية عراقية لمسك جميع المنافذ الحدودية لمنع التهريب والفساد
أبرز المواد
 الجيش الليبي: تركيا تحشد 10 آلاف من المرتزقة وسنصد أي هجوم
أبرز المواد
 تشلسي يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تناول 29 مليون طن بزيادة 14% خلال يونيو
أبرز المواد
 الحمود مديرا لإدارة البيئة في امانة مجلس التعاون الخليجي
منطقة الرياض
 نصائح للعمالة المنزلية للتعامل مع كبار السن للوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة القصيم تستخدم ULV لتطهير المباني وأماكن خدمة المراجعين
أبرز المواد
 الهند: 29 ألف إصابة بـكورونا في 24 ساعة.. و582 وفاة
أبرز المواد
 تعرف على أفضل وقت للتعرض للشمس واكتساب فيتامين (د)
أبرز المواد
 «المرور» يحدِّد قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها
أبرز المواد
الدوري الإيطالي.. أتالانتا يواصل انتصاراته وينتزع الوصافة مؤقتًا

الدوري الإيطالي.. أتالانتا يواصل انتصاراته وينتزع الوصافة مؤقتًا

منوعات
خطة حكومية عراقية لمسك جميع المنافذ الحدودية لمنع التهريب والفساد

خطة حكومية عراقية لمسك جميع المنافذ الحدودية لمنع التهريب والفساد

أبرز المواد
الجيش الليبي: تركيا تحشد 10 آلاف من المرتزقة وسنصد أي هجوم

الجيش الليبي: تركيا تحشد 10 آلاف من المرتزقة وسنصد أي هجوم

أبرز المواد
تشلسي يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

تشلسي يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

أبرز المواد

الدوري الإيطالي.. أتالانتا يواصل انتصاراته وينتزع الوصافة مؤقتًا

الدوري الإيطالي.. أتالانتا يواصل انتصاراته وينتزع الوصافة مؤقتًا
http://almnatiq.net/?p=884279
المناطق - الرياض

واصل فريق أتالانتا تقديم مستوياته المميزة هذا الموسم وانتزع المركز الثاني مؤقتًا، بفوزه على بريشيا 6 – 2، في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل لأتلانتا لاعبه باشاليتش 3 أهداف في الدقائق (2 – 55 – 59)، رافعًا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، بينما سجل الهولندي مارتن دي رون هدفه عند الدقيقة (25)، والأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة (28)، والكولومبي دوفان زاباتا عند الدقيقة (30) الأهداف الثلاثة الاخرى، فيما سجل إرنستو توريغروسا عند الدقيقة (8)، والسلوفاكي نيكولاس سباليك في الدقيقة (83) هدفي بريشيا.
وحقق أتالانتا فوزه الـ 21 هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين عن انتر ميلان ولاتسيو اللذين يحلان ضيفين على سبال وأودينيزي في المرحلة ذاتها.
ويعد هجوم فريق أتالانتا أقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم بواقع 93 هدفًا في 33 مباراة.

روابط ذات صلة

شاهد: موقف طريف لضابط في الجيش البريطاني يثير ضحك الملكة إليزابيث

شاهد: موقف طريف لضابط في الجيش البريطاني يثير ضحك الملكة إليزابيث
جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة
جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

جديد الإبتكارات .. طلاء خارق يحافظ على برودة المباني من حرارة الشمس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*