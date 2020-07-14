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بلدية الخير تدشن المسلخ المبتكر بحي العليا لاستقبال الأضاحي بالعيد

بلدية الخير تدشن المسلخ المبتكر بحي العليا لاستقبال الأضاحي بالعيد

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بلدية الخير تدشن المسلخ المبتكر بحي العليا لاستقبال الأضاحي بالعيد

بلدية الخير تدشن المسلخ المبتكر بحي العليا لاستقبال الأضاحي بالعيد
http://almnatiq.net/?p=884290
المناطق - الخبر

دشنت بلدية محافظة الخبر المسلخ المبتكر بحي العليا، والذي وجه بإقامته أمين المنطقة الشرقية، والذي يأتي ضمن جهود البلدية وجاهزيتها لعيد الأضحى المبارك ولتخفيف الازدحام على المسلخ الرئيسي، كما يأتي أيضا ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الأمانة، وسعيها المتواصل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها في وقت سابق.
من جهته أشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه حرصا على التسهيل على المواطنين والمقيمين وإيجاد بدائل وخيارات متعددة في ذبح الأضاحي فقد تم استحداث مسلخ مبتكر بالسوق المركزي بحي العليا تحت إشراف طبيب بيطري وجزارين مؤهلين، حيث يتسع لعدد 15 ذبيحة في وقت واحد.
وأضاف بأن المسلخ الجديد يتميز بتقديم خدمات متميزة، حيث تتكون واجهة المسلخ من الزجاج التي تمكن المواطنين والمقيمين من مشاهدة أضاحيهم وهم في مركباتهم دون الحاجة للنزول منها، وتسليمها للمستهلك في السيارة وفق المعايير والشروط الصحية المطلوبة.
مشيرا بأنه سيتم استحداث نقاط لبيع الأضاحي جوار المسلخ، حيث يتسنى للمضحين شراء الأضاحي منها بدلا من التوجه للسوق المركزي.
وأكد المهندس سلطان الزايدي على الحرص لتقديم كافة الخدمات البلدية لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث ستكون هناك ثلاثة مسالخ تعمل لخدمة الجميع لأول مرة في محافظة الخبر وهي المسلخ المركزي، والمسلخ المؤقت في العزيزية، والمسلخ المبتكر بحي العليا.

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