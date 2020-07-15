صندوق التنمية الزراعية يرصد ملياري ريال لدعم الأمن الغذائي في السوق السعودية

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أوضح مدير إدارة الإقراض بفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالعزيز بن عبدالله السليمان أن الصندوق خلال فترة جائحة كورونا قد تبنّى عددا من المبادرات، بعضها متعلق بدعم القطاع الزراعي الخاص، وتحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعضها على علاقة مباشرة بقرارات الدولة لدعم الجهود الرامية للحفاظ على الامن الغذائي، خصوصا في مثل هذا الوقت.. وقد تم تخصيص مبالغ وافرة لدعم هذه المبادرات.

وقال السليمان خلال لقاء مباشر نظمته غرفة الشرقية ممثلة باللجنة الزراعية والغذاء، وأداره رئيس اللجنة محمد بن ناصر آل دايل (الاربعاء15/يوليو/2020) أن المبادرة الأولى تحمل عنوان “دعم رأس المال العامل” و تهدف إلى دعم الأنشطة الزراعية عبر تقديم قروض تشغيلية مباشرة، أو غير مباشرة من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، فقد تم بموجب هذه المبادرة صرف 39 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 234 مليون ريال من أصل 450 مليون ريال تم تخصيصها لأجل هذا الغرض،

وذكر بأن تلك المبادرة تتوافق مع (المبادرة الثانية) وهي “مبادرة تأجيل الأقساط” والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، ،واستفاد حوالي 4398 مستفيدا بقيمة أقساط بلغت 150 مليون ريال.. مشيرا على إلى أن الدعم عبر هاتين المبادرتين يعمل على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوقوف معها في مواجهة تداعيات الأزمة، ويساهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ذلك.

أما المبادرة الثالثة، قال السليمان بأنها تتعلق بــ “تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة بالأمن الغذائي”، والتي تهدف المساهمة في دعم استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، تماشيا مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، وقد تم تخصيص ملياري ريال لهذه المبادرة من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق، وضمن دور الصندوق الحيوي في هذه المرحلة. مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتعلق في مرحلتها الأولى بمنتجات “الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء”، وسيتم إضافة منتجات أخرى حسب احتياجات السوق واستراتيجية الأمن الغذائي. وقد تم بموجها صرف 4 قروض بقيمة 347 مليون ريال .