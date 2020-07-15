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أمانة الشرقية تنفذ (1054) جولة رقابية وتعقم وتطهر (980) موقعا

أمانة الشرقية تنفذ (1054) جولة رقابية وتعقم وتطهر (980) موقعا

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أمانة الشرقية تنفذ (1054) جولة رقابية وتعقم وتطهر (980) موقعا

أمانة الشرقية تنفذ (1054) جولة رقابية وتعقم وتطهر (980) موقعا
http://almnatiq.net/?p=884300
الدمام - المناطق

ذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن إحصائية جهود الأمانة التي نفذت يوم أمس الثلاثاء 23/11/1441هـ بلغت (1054) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، من خلالها تم تسجيل عدد (73) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و(23) مخالفة تكدس في الأسواق التجارية، مشيرا الى أن هذه الجولات الميدانية التي قامت بها الأمانة تأتي ضمن تكثيّف الفرق التفتيشية جولاتها الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال إن الأمانة تظافر الجهود والاستعدادات المستمرة في عمليات التعقيم والتطهير اليومي هو ضمن خطة الأمانة الاحترازية في المواقع، حيث قامت يوم أمس بتطهير وتعقيم (980) موقعاً، بمشاركة (9544) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، مشدداً بدوره على الجميع بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية.

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