بلدية القطيف تزيل العشوائيات في منطقة البدراني

القطيف - المناطق

بدأت بلدية محافظة القطيف بإزالة المحلات المخالفة للاشتراطات النظامية في منطقة البدراني الواقعة غرب محافظة القطيف والتي تنتشر فيها محلات بيع أخشاب ومستلزمات أخرى في شكل عشوائي غير مرخص أو منظم.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بدأت بأعمال إزالة محلات الأخشاب والسكراب المخالفة للاشتراطات النظامية في منطقة البدراني، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتلك المحلات للإزالة الطوعية، مؤكدا أن البلدية نفذت أعمال الإزالة بعد إشعار أصحاب المحال في المنطقة وإنذارهم قبل التنفيذ.

وذكر المهندس الحسيني أن قرار الإزالة يأتي تفعيلا لانتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب المحلات المخالفة قبل أسبوع، لافتا أن عملية الازالة تمت بالتعاون مع الجهات المختصة، كاشفا عن وجود مخالفات للاشتراطات النظامية في منطقة البدراني، وأن البلدية قامت في وقت سابق بجولات ميدانية على تلك المحلات للتأكد من التزامها بالاشتراطات النظامية.

وأشار الى أن الفرق الرقابية سجلت الكثير من التجاوزات، حيث تم اشعار الملاك بضرورة إخلاء المواقع خلال أسبوع، مبينا أن قرار الإزالة يأتي استكمالا للحملات المتواصلة السابقة التي نفذتها الجهات الحكومية المتعددة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الصحيحة، وللوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء على ظاهرة التعديات وإقامة النشاطات المخالفة.

وكانت البلدية بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية (بلدية القطيف – الشرطة – وزارة الزراعة – الدفاع المدني – المرور – الموارد البشرية) قامت في وقت سابق بإزالة 40 محلا تزاول نشاط بيع الخردة والحديد والأخشاب، إضافة الى كون المنطقة مكانا للعمالة السائبة، كما سبق أن نفذت البلدية حملات وجولات تفتيشية على المنطقة، على المحلات العشوائية المتواجدة فيها في شهر ربيع الآخر الماضي، وأسفرت عن إغلاق 70 محلا مخالفا لاشتراطات البلدية، وإيقاف 23 عاملا مخالفا.